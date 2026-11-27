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Най-малко 11 души, повечето от тях деца, са убити при саудитски въздушен удар в йеменския град Турба, провинция Таиз, съобщи контролираната от хусите агенция САБА, цитирана от ДПА и БТА.

Според хусите ударът е поразил сграда. Част от телата са извадени изпод развалините, а няколко души остават в неизвестност. Подкрепяната от Иран групировка заяви, че продължаващите полети на саудитски самолети над района са затруднили спасителните дейности.

Саудитска Арабия и подкрепяното от Рияд международно признато правителство на Йемен засега не са коментирали съобщението.

Саудитска Арабия и нейни съюзници започнаха въздушни удари срещу хусите през 2015 г., след като групировката превзе столицата Сана и големи части от Северен Йемен. Рияд получава подкрепа от международно признатото правителство и местни въоръжени движения. След примирието от 2022 г. боевете отново се засилиха преди няколко месеца на фона на войната с Иран.

Агенцията САБА, цитирана от ДПА, е под контрола на „Ансар Аллах", официалното име на движението на хусите. В Йемен има и друга агенция със същото име, свързана с правителството в Аден.