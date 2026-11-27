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Последният телевизионен дебат между четиримата основни кандидати за премиерския пост в Испания преди парламентарните избори в неделя открои противопоставянето между двата политически блока – управляващата коалиция на Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) и „Широк фронт", от една страна, и консервативната Народна партия (НП) и крайнодясната партия „Вокс", от друга, предаде ЕФЕ.

"Широк фронт" е коалиция от леви политически формации, сред които движението „Сумар", „Обединена левица", „Мас Мадрид" и каталунската партия „Каталуня ен Кому" („Комунс").

Двучасовият дебат снощи премина в по-напрегната атмосфера от прекия сблъсък между премиера Педро Санчес и лидера на Народната партия Алберто Нунес Фейхо миналата седмица, като кандидатите многократно се прекъсваха и си разменяха остри реплики.

Санчес и кандидатката на „Широк фронт" Ада Колау на няколко пъти взаимно се подкрепиха в нападките си срещу десницата. За разлика от тях Фейхо и лидерът на „Вокс" Сантяго Абаскал избягваха да обсъждат помежду си предизборните си програми, макар и двамата да критикуваха управлението на Санчес през последните осем години.

Сред основните теми на дебата бяха данъчната политика, публичните разходи, жилищната криза, имиграцията и насилието над жени.

Фейхо и Абаскал обещаха да намалят данъците, а Санчес и Колау ги обвиниха, че възнамеряват да съкратят публичните разходи по примера на аржентинския президент Хавиер Милей. Повод за обвиненията стана изявление на отговарящия за икономическата политика на „Вокс" Хосе Мария Фигаредо, който вчера обяви намерението на партията да намали публичните разходи със 112 млрд. евро.

Фейхо обеща данъчни облекчения в енергийния сектор, за семействата с деца и за самонаетите лица, както и увеличение на пенсиите в съответствие с инфлацията. Абаскал се обяви срещу прекомерното според него данъчно облагане в страната, съобщава БТА.

Лидерът на „Вокс" обвини Санчес, че с политиката си на насърчаване на масовата имиграция е допринесъл за поскъпването на жилищата. Колау, от своя страна, призна, че въпреки постиженията си в други области управляващата лява коалиция не се е справила с жилищната политика.

Различия между кандидатите се проявиха и по отношение на войната в ивицата Газа. Фейхо определи случващото се в палестинската територия като клане, а Санчес – като геноцид.

Още в началото на дебата Колау, единствената жена сред четиримата кандидати, призова опонентите си да осъдят насилието над жени. Санчес и Фейхо направиха това, докато Абаскал отказа да откликне на призива ѝ.

Фейхо пое ангажимент да подаде оставка, ако след изборите не оглави правителството, да се откаже от депутатското си място и от съдебния си имунитет, като призова Санчес да направи същото. Премиерът на свой ред поиска от лидера на Народната партия да заяви дали ще признае резултатите от неделния вот.

В заключителните си изказвания Санчес и Колау предупредиха за последиците от евентуално управление на Народната партия и „Вокс", а Фейхо и Абаскал призоваха избирателите да гласуват за политическа промяна.

Абаскал обеща да ограничи имиграцията, да защитава границите на страната и да даде предимство на испанските граждани при отпускането на социални помощи.