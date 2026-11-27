Случаите на саботаж в Европа, приписвани на Русия, са се увеличили с 16% за периода до септември 2026 г., предаде Ройтерс, като се позова на доклад на Международния институт за стратегически изследвания, съобщи БТА. Според авторите повечето операции все още се извършват от хора с ограничен опит, но вече действат и по-подготвени групи, които използват по-сложни методи.

Ключови съюзници на Украйна обвиняват Москва, че провежда кампания от атаки с дронове и кибератаки в Европа, за да възпрепятства подкрепата им за Киев. Москва отхвърля обвиненията. Според института арестите отстраняват посредниците, но едва ли ще възпрат руските разузнавателни служби, които според доклада ръководят операциите.

Повече от половината инциденти, регистрирани между октомври 2025 г. и септември 2026 г., са били насочени срещу критична инфраструктура, предимно военнопромишлени и транспортни обекти. Институтът очаква Германия и Полша да останат най-често засегнатите държави заради ролята на техните транспортни, логистични и промишлени мрежи в снабдяването на Украйна.

На 4 август на летището в Лайпциг беше открит дрон с експлозиви в близост до украински товарен самолет „Антонов", използван за военни доставки. Разследващите подозират, че втори дрон се е ударил в товарен самолет на DHL малко след спирането на работа на летището, отбелязва Ройтерс.

Във вторник Великобритания предупреди отбранителните компании, които работят с украинските въоръжени сили, за повишен риск от руски саботаж. Предупреждението е изпратено от британското министерство на отбраната и Националния орган за защита на националната сигурност към МИ5. Руското посолство в Лондон заяви, че Москва няма планове да атакува Обединеното кралство.

Миналата година група британци бяха осъдени за палеж в предприятие, свързано с Украйна. Според британските власти той е извършен по нареждане на Москва. През септември мъж беше обвинен, че е предал на руското разузнаване информация за фабрика за дронове, отбелязва Ройтерс.