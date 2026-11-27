Китайски съд осъди на смърт Лан Тиенли, бивш председател на автономния район Гуанси, за получаване на подкупи. Изпълнението на присъдата е отложено с две години, съобщи китайската агенция Синхуа, цитирана от Ройтерс и БТА.

Според Синхуа Лан е използвал поста си, за да помага на физически лица и организации по въпроси, свързани с бизнес дейности, възлагане на договори за проекти и назначения на длъжностни лица. В замяна между 2008 и 2025 г. той е получил подкупи за общо 587 млн. юана (88 млн. долара).

Ако Лан не извърши ново престъпление през двугодишния срок, смъртната присъда ще бъде заменена с доживотен затвор. Съдът постанови, че след замяната той няма да има право на намаляване на наказанието или на условно предсрочно освобождаване.

През септември 2025 г. бившият китайски министър на земеделието Тан Жънцзян също получи смъртна присъда с двегодишно отлагане, след като беше признат за виновен за получаване на подкупи за над 268 млн. юана.