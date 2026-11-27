На 27 ноември в Коломбо, Шри Ланка, се състоя церемония по повод началото на излъчването на документалния филм „Пазител на наследството", продуциран от Китайската медийна група, който вече е част от програмите на водещи местни медии, включително държавната телевизия.

В изказването си на церемонията министър-председателят на Шри Ланка Харини Амарасурия заяви, че „Пазител на наследството" служи като значим източник на вдъхновение, помагайки на народа на Шри Ланка да придобие по-дълбоко разбиране за възгледите на председателя Си Дзинпин относно културата и цивилизацията, както и за значението на съхраняването и предаването на културното наследство. Това предлага ценни идеи за това как държавите могат да напредват в модернизацията, като същевременно остават твърди в отстояването на своите културни традиции.

Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн заяви в приветствието си, че „Пазител на наследството" подбира завладяващи истории, които отразяват ангажираността на председателя Си Дзинпин към наследяването и развитието на културата. Филмът представя разбирането на Си Дзинпин, че просперитетът и силата на една нация са неразривно свързани с развитието на нейната култура. Той акцентира и върху личната му ангажираност с опазването на културното наследство и съхраняването на историческите ценности. Очаква се продукцията да предизвика интерес сред аудиторията в Шри Ланка и да я насърчи да проследи стъпките на китайския председател в опознаването на културните корени на Китай, неговата цивилизация и историческо развитие.