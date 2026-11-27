Продоволствената криза ще се задълбочи значително в 16 района по света през следващите шест месеца, а в части от Африка има опасност хора да умрат от глад, предаде Ройтерс, като се позова на съвместен доклад на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Световната програма по прехраната (СПП).

Най-тежка е заплахата в Судан, Южен Судан, Сомалия, Северна Нигерия и Йемен. Докладът обхваща периода от декември 2026 г. до май 2027 г. Спрямо предишния доклад от юни броят на кризисните зони е нараснал от 13 на 16. В списъка са включени Чад, Уганда и части от южната част на Африка и Централна Америка, а Ливан е отпаднал от него.

Въоръжените конфликти и насилието са водещите причини за глада в 12 от 16-те района. Разселването, икономическите затруднения и поскъпването на храните, енергията и транспорта допълнително ограничават достъпа до храна. Според Конър Елиът от ФАО помощта за петте най-застрашени държави е намаляла с две трети между 2022 и 2025 г. Съкращенията затрудняват както предотвратяването на най-тежките последици, така и събирането на данни за мащаба на кризата.

Ел Ниньо може да влоши положението със суша и екстремни температури в части от южната част на Африка и Централна Америка и с тежки наводнения в части от Източна Африка.

В Судан до януари 2027 г. има риск от глад в 13 района на Северен Дарфур и Южен Кордофан. Боевете нарушават производството на храна, работата на пазарите и доставките на хуманитарна помощ. Глад застрашава и разселени хора в Сомалия и в части от Южен Судан, където насилието се засилва. Афганистан, Хаити, Демократична република Конго и ивицата Газа също будят сериозно безпокойство.