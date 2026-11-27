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Индийската полиция освободи 164 граждани на Индонезия и Малайзия, държани против волята им в предградие на Делхи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Според полицейско съобщение от снощи сред освободените са 92 индонезийци и 72 малайзийци.

Те били привлечени в Индия с обещания за работа и високи доходи. След пристигането си били принудени да участват в схема, при която от жертвите били вземани пари чрез предложения за фиктивни инвестиции.

При операцията полицията иззе над 350 мобилни телефона, близо 170 компютъра, 26 лаптопа и 174 паспорта. Арестуван е малайзийски гражданин. Разследващите изясняват ролята му и връзките му с останалите участници в мрежата.