Американският президент Доналд Тръмп подкрепи решението на иракския премиер Али аз Зайди да постави граничните пунктове в Иракски Кюрдистан и няколко петролни находища под федерален контрол, за да ограничи контрабандата на петрол, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в „Трут Соушъл" Тръмп заяви, че САЩ подкрепят усилията на Аз Зайди да утвърди държавната власт в цял Ирак, да прекрати контрабандата на петрол, да се справи с корупцията и да постави всички оръжия под изключителния контрол на държавата. Той добави, че Вашингтон подкрепя изграждането на единен, проспериращ и силен Ирак, който сам взема политическите си решения.

Аз Зайди обяви решението във вторник. Правителството в Багдад още не е уточнило кога и как ще поеме контрола. В сряда Върховният съд на Ирак постанови, че федералните власти могат да разполагат и командват сили по всички граници на страната, включително в Иракски Кюрдистан, и да контролират всички гранични пунктове. Кюрдските власти оспориха решението и го определиха като нарушение на конституцията.

Върховният съд потвърди и правомощията на Министерството на петрола да упражнява надзор върху дейностите и договорите за добив, търговия и износ на петрол и природен газ, отбелязва АФП. Автономията на кюрдския регион в Северен Ирак беше официално призната с конституцията от 2005 г., две години след американската инвазия.