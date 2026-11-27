Австралия наложи финансови санкции на Зохаир Хасиб и Казем Хамад, обвинени, че са организирали антисемитски нападения от името на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Австралийският външен министър Пени Уонг заяви, че двамата са действали чрез мрежа от посредници. Разследването обхваща палежите на кафене „Люис Континентъл Кичън" през октомври 2024 г. и на синагогата „Адас Израел" в Мелбърн през декември същата година. През 2025 г. Австралия експулсира иранския посланик, след като разузнаването ѝ заключи, че КГИР стои зад нападенията.

Австралийските власти обявиха за пръв път имената на двамата обвинени. Хасиб е роден в Австралия, има австралийско и афганистанско гражданство и живее в Иран. Директорът на австралийското разузнаване Майк Бърджес го определи като високопоставен агент на силите „Ал Кудс" към КГИР, ръководил мрежи по света. Хамад, който е заподозрян, че е ръководил мрежа за контрабанда на тютюн в Австралия, е задържан при съвместна полицейска операция.