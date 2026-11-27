Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън разказва откровено за преживяванията си по време на битката с рака и трудния път към възстановяването в нов документален филм. Тя споделя, че заболяването първоначално я е накарало да се чувства самотна и изолирана, но срещите с други пациенти са превърнали преживяното в нещо много по-голямо от лична битка, съобщава "Дейли мейл".

Документалният филм „Heal" ще бъде излъчен по BBC One тази неделя. В него бъдещата кралица говори за диагнозата и лечението си в началото на 2024 г., както и за продължаващото си възстановяване.

Основен акцент във филма е участието ѝ в предизвикателството Three Peaks Challenge през юни. Кейт изкачи най-високите планини в Англия, Шотландия и Уелс в рамките на 24 часа, за да събере средства за болницата Royal Marsden в Лондон, където е преминала лечението си.

Във видеоклип, разпространен от двореца Кенсингтън, принцесата говори за пътуването си между планинските върхове. Кадрите са заснети през нощта в автомобил, докато тя пътува от Бен Невис в Шотландия към следващото предизвикателство – Скафел Пайк в Англия.

„Да преминеш през рак или друго продължително заболяване е самотен път. Но е ясно, че не сме създадени да посрещаме житейските предизвикателства сами.

Моето заболяване ме срещна с толкова много други хора, които също преминават през своите изпитания. Това вече е много повече от лично и самотно преживяване – то се превърна в общо преживяване", споделя Кейт. В документалния филм принцесата се среща с осем членове на организацията Shine Cancer Support в Ричмънд, Югозападен Лондон. Благотворителната организация подкрепя възрастни между 20 и 40 години, които се сблъскват с предизвикателствата на онкологичните заболявания.

Облечена в розово сако, бяла тениска и с перлени обеци, Кейт посреща участниците и разговаря с тях за личния си опит.

„За мен наистина означава много да се срещна с всички вас днес. Прекрасно е да мога да споделя личното си преживяване, но и да чуя вашите истории и да намеря връзка с хора, преминали през нещо подобно.

Досега не бях излизала извън рамките на семейството си, за да говоря за това. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да го направя и да споделя преживяното в такава открита и подкрепяща среда", казва принцесата.

Една от участничките в срещата е Сиенуен Джайлс, която е диагностицирана с лимфом само шест седмици след раждането на дъщеря си, когато е на 34 години.

Тя разказва, че е прекарала шест месеца в болница, докато съпругът ѝ се е грижел за новороденото им дете.

„Бях на 34 години, когато ми поставиха диагнозата, а дъщеря ми беше само на шест седмици. Всичко това беше изключително тежко. Прекарах шест месеца в болница на стационарно лечение. Съпругът ми трябваше да се грижи за детето ни. В такъв момент сякаш целият ти свят се срива", споделя тя.

След преживяното Джайлс става съосновател на Shine Cancer Support. Организацията вече разполага с 16 групи за подкрепа в различни части на Великобритания.

Целта е да се помогне на по-младите пациенти, които често остават между две възрастови групи – младежите и възрастните хора, за които вече съществуват утвърдени програми за подкрепа.

Според Джайлс диагнозата в по-ранна възраст поставя специфични предизвикателства пред пациентите. Сред тях са опасенията за възможността да имат деца, трудностите в личните отношения, запазването на работата и грижата за малки деца.

„Не знаех никого на моята възраст, който да има рак. Не познавах и никого с малко бебе, който да преминава през същото. Чувствах се като най-нещастния човек на света", разказва тя.Сиенуен Джайлс определя срещата си с принцесата като изключително приятна и ценна. По думите ѝ Кейт е била открита и искрена, а разговорът е дал възможност на всички да открият общи преживявания.

Тя подчертава, че контактът с хора извън семейството, които са преминали през същото заболяване, е особено важен.

„Семейството те обича и се грижи за теб. Но понякога е трудно да проведеш разговор, в който да признаеш, че се страхуваш от смъртта, защото близките ти не искат да те загубят. В нашите групи можем да говорим открито за тези страхове", обяснява Джайлс.

Тя допълва, че срещите не са изпълнени единствено с тежки разговори. Смехът и приятелството също имат важно място в общността.

„Тази група ти позволява да се смееш по начин, по който не можеш никъде другаде", казва тя.

По думите ѝ след поставянето на тежка диагноза човек трябва да преоткрие себе си и да преосмисли приоритетите си. Неща, които преди са изглеждали сигурни – семейство, кариера, дом и възможността да видиш как децата ти порастват – изведнъж започват да изглеждат несигурни.

Джайлс изразява надежда принцесата да продължи да поддържа връзка с организацията, тъй като личният ѝ опит е близък до преживяванията на много от членовете ѝ.

Според нея всяка година около 37 500 души от възрастовата група между 20 и 40 години получават онкологична диагноза във Великобритания. Много от тях работят, отглеждат деца и изграждат семействата и кариерата си, което прави подкрепата за тях особено важна.

Документалният филм „Heal" поставя акцент именно върху тази общност и върху значението на човешката близост в един от най-трудните периоди в живота.