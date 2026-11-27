Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън разказва откровено за преживяванията си по време на битката с рака и трудния път към възстановяването в нов документален филм. Тя споделя, че заболяването първоначално я е накарало да се чувства самотна и изолирана, но срещите с други пациенти са превърнали преживяното в нещо много по-голямо от лична битка, съобщава "Дейли мейл".
Документалният филм „Heal" ще бъде излъчен по BBC One тази неделя. В него бъдещата кралица говори за диагнозата и лечението си в началото на 2024 г., както и за продължаващото си възстановяване.
Основен акцент във филма е участието ѝ в предизвикателството Three Peaks Challenge през юни. Кейт изкачи най-високите планини в Англия, Шотландия и Уелс в рамките на 24 часа, за да събере средства за болницата Royal Marsden в Лондон, където е преминала лечението си.
Във видеоклип, разпространен от двореца Кенсингтън, принцесата говори за пътуването си между планинските върхове. Кадрите са заснети през нощта в автомобил, докато тя пътува от Бен Невис в Шотландия към следващото предизвикателство – Скафел Пайк в Англия.
„Да преминеш през рак или друго продължително заболяване е самотен път. Но е ясно, че не сме създадени да посрещаме житейските предизвикателства сами.
Моето заболяване ме срещна с толкова много други хора, които също преминават през своите изпитания. Това вече е много повече от лично и самотно преживяване – то се превърна в общо преживяване", споделя Кейт. В документалния филм принцесата се среща с осем членове на организацията Shine Cancer Support в Ричмънд, Югозападен Лондон. Благотворителната организация подкрепя възрастни между 20 и 40 години, които се сблъскват с предизвикателствата на онкологичните заболявания.
Облечена в розово сако, бяла тениска и с перлени обеци, Кейт посреща участниците и разговаря с тях за личния си опит.
„За мен наистина означава много да се срещна с всички вас днес. Прекрасно е да мога да споделя личното си преживяване, но и да чуя вашите истории и да намеря връзка с хора, преминали през нещо подобно.
Досега не бях излизала извън рамките на семейството си, за да говоря за това. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да го направя и да споделя преживяното в такава открита и подкрепяща среда", казва принцесата.
Една от участничките в срещата е Сиенуен Джайлс, която е диагностицирана с лимфом само шест седмици след раждането на дъщеря си, когато е на 34 години.
Тя разказва, че е прекарала шест месеца в болница, докато съпругът ѝ се е грижел за новороденото им дете.
„Бях на 34 години, когато ми поставиха диагнозата, а дъщеря ми беше само на шест седмици. Всичко това беше изключително тежко. Прекарах шест месеца в болница на стационарно лечение. Съпругът ми трябваше да се грижи за детето ни. В такъв момент сякаш целият ти свят се срива", споделя тя.
След преживяното Джайлс става съосновател на Shine Cancer Support. Организацията вече разполага с 16 групи за подкрепа в различни части на Великобритания.
Целта е да се помогне на по-младите пациенти, които често остават между две възрастови групи – младежите и възрастните хора, за които вече съществуват утвърдени програми за подкрепа.
Според Джайлс диагнозата в по-ранна възраст поставя специфични предизвикателства пред пациентите. Сред тях са опасенията за възможността да имат деца, трудностите в личните отношения, запазването на работата и грижата за малки деца.
„Не знаех никого на моята възраст, който да има рак. Не познавах и никого с малко бебе, който да преминава през същото. Чувствах се като най-нещастния човек на света", разказва тя.Сиенуен Джайлс определя срещата си с принцесата като изключително приятна и ценна. По думите ѝ Кейт е била открита и искрена, а разговорът е дал възможност на всички да открият общи преживявания.
Тя подчертава, че контактът с хора извън семейството, които са преминали през същото заболяване, е особено важен.
„Семейството те обича и се грижи за теб. Но понякога е трудно да проведеш разговор, в който да признаеш, че се страхуваш от смъртта, защото близките ти не искат да те загубят. В нашите групи можем да говорим открито за тези страхове", обяснява Джайлс.
Тя допълва, че срещите не са изпълнени единствено с тежки разговори. Смехът и приятелството също имат важно място в общността.
„Тази група ти позволява да се смееш по начин, по който не можеш никъде другаде", казва тя.
По думите ѝ след поставянето на тежка диагноза човек трябва да преоткрие себе си и да преосмисли приоритетите си. Неща, които преди са изглеждали сигурни – семейство, кариера, дом и възможността да видиш как децата ти порастват – изведнъж започват да изглеждат несигурни.
Джайлс изразява надежда принцесата да продължи да поддържа връзка с организацията, тъй като личният ѝ опит е близък до преживяванията на много от членовете ѝ.
Според нея всяка година около 37 500 души от възрастовата група между 20 и 40 години получават онкологична диагноза във Великобритания. Много от тях работят, отглеждат деца и изграждат семействата и кариерата си, което прави подкрепата за тях особено важна.
Документалният филм „Heal" поставя акцент именно върху тази общност и върху значението на човешката близост в един от най-трудните периоди в живота.