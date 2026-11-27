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Лидерката на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" (АзГ) Алис Вайдел заяви, че очаква през 2027 г. да бъде внесено искане формацията да бъде обявена за противоконституционна и забранена, предаде ДПА, цитирана от БТА. В подкаст на германския вестник „Велт" тя каза, че партията се подготвя за такава процедура.

Евентуалната забрана на АзГ от известно време е предмет на дебат в Германия. Искане могат да внесат Бундестагът, Бундесратът или федералното правителство, а решението е на Федералния конституционен съд.

Вайдел остро разкритикува одобрената наскоро от Бундестага реформа на разузнавателните служби. Според нея промените създават предпоставки за започване на процедура за забрана на партията.

Законопроектът разширява правомощията на службите за противодействие на шпионажа, тероризма и саботажа. Федералната служба за защита на конституцията ще може за пръв път да предприема тайни мерки за защита на имущество и информационни системи при конкретни заплахи.