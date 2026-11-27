Румънското министерство на националната отбрана поръча още 66 бойни машини „Линкс" (Lynx) за около 738 млн. евро, съобщи Диджи24, като се позова на германския концерн „Райнметал".
С новата поръчка Букурещ достига пълния обем от 298 машини по рамковото споразумение от май 2026 г. Първите 232 бяха поръчани при подписването му. Доставките трябва да започнат през 2028 г. и да приключат до 2030 г.
По-голямата част от доставките ще бъдат бойни машини на пехотата. Останалите ще са бронирани минохвъргачки, командни машини и машини за медицинска евакуация, уточниха от „Райнметал".
Поръчката е част от отбранителен пакет за 5,7 млрд. евро, възложен на германския концерн през май по европейската програма SAFE. Пакетът включва и системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси и компоненти за тях, както и четири военноморски съда.
„Райнметал" инвестира стотици милиони евро в разширяване на производството си в Румъния, включително чрез дъщерното си дружество „Райнметал Аутомеканика" в Медиаш. Плановете предвиждат над 200 подизпълнители, трансфер на технологии и разкриване на хиляди работни места.