Цената на едро на природния газ в Московска област вече надхвърля тази, която плащат промишлените потребители в САЩ. Ако цените в Русия продължат да растат по-бързо от инфлацията, това може да усложни преговорите с Китай за газопровода „Силата на Сибир 2", заяви Алексей Громов, директор по енергийните въпроси в Института за енергетика и финанси, цитиран от Ройтерс.

По думите му цената на едро в Московска област е достигнала 8500 рубли (103,13 долара) за 1000 куб. метра. Промишлените потребители в САЩ плащат между 80 и 95 долара за същото количество. Цените в Русия остават значително по-ниски от тези в Европа.

Според Громов поскъпването на вътрешния пазар поставя под въпрос рентабилността на газопровода. Ако той влезе в експлоатация след 2030 г., цената в Русия може вече да надхвърля 120–130 долара за 1000 куб. метра. Затова решаваща ще бъде ценовата формула, която Москва и Пекин договорят.

Ако договорената цена с включен транспорт е близка до тази в Русия, газопроводът на практика ще позволи на Москва да изнася допълнителни количества при цени, сходни с вътрешните, обясни Громов.