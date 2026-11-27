"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основната платформа за облачни изчисления на Военновъздушните сили на САЩ (USAF) е станала обект на хакерска атака.

Хакването на Cloud One – една от най-големите облачни платформи на американските военни – е „сериозен проблем", заяви един от източниците пред Ройтерс.

Инцидентът може да изложи на риск голям обем чувствителни тактически, кадрови и логистични данни.

Пробивът е бил открит през последния месецпо време на работа по надграждане на системата, като самото откриване е довело до смущения в работата на платформата, посочват двама от източниците.

Към момента не е ясно кой стои зад атаката, до каква степен е проникнато в системата или дали са били откраднати данни.

В изявление за Ройтерс от Военновъздушните сили заявиха, че „не коментират състоянието на сигурността, уязвимостите или оперативния статус на конкретни мрежи и системи".

В изявлението се добавя още: „Ние непрекъснато предприемаме разумни мерки за защита на информацията, системите и оперативните способности на ведомството

Киберкомандването (Cyber ​​Command) - звеното за кибероперации на американските въоръжени сили - е било привлечено, за да проучи мащаба на въздействието.

Създадена през 2017 г. като единен център за ИТ нуждите на Военновъздушните сили (ВВС), платформата Cloud One обединява ресурсите на четири компании – Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet. Тя осигурява работата на множество приложения, включително такива, които управляват данни за персонала и заплащането, както и логистиката и поддръжката, пише Sky news.

Сред тях са базираната в облака система за командване и управление на ВВС, която обединява данни от радари за противовъздушна отбрана и други източници от цяла територия на САЩ, както и интегрираната система за бойни припаси (Theatre Integrated Combat Munitions System), която проследява наличностите от бомби и ракети в над 200 обекта на ВВС по целия свят.

Хакерската атака е възпрепятствала и прехвърлянето на административни (back-office) приложения към Cloud One – процес, който е дългогодишен приоритет за военните.

Актуализациите на приложенията, които вече работят в Cloud One, са били блокирани. Това е попречило на служителите да инсталират необходимите корекции точно в момент, когато в технологичния сектор бяха разкрити поредица от сериозни софтуерни уязвимости.

Пети източник посочи, че на някои потребители са били отнети администраторските права.

Кибернападателите са се възползвали от софтуерна уязвимост, за да получат достъп до т.нар. „контролен панел" (control plane) – механизъм, който може да се оприличи на универсално дистанционно управление.

Нападателите биха могли да използват достъпа си, за да проверят оперативното състояние на военни летателни апарати или движението на резервни части, макар да не е ясно дали хакерите са предприели подобни действия в конкретния случай.

Не е ясно как хакерите са проникнали в системата.

Този пробив се случва на фона на нарастващи опасения относно прониквания, осъществявани с помощта на изкуствен интелект – проблем, който е особено сериозен за облачните мрежи, тъй като моделите с изкуствен интелект могат бързо да откриват уязвимости в обширни пространства.

Поне шест други киберинцидента са засегнали ФБР, Министерството на вътрешната сигурност, най-малко две разузнавателни служби и Министерството на финансите на САЩ.