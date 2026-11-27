Студентското движение в Сърбия обяви днес кандидатурата на професора по химия Радомир Саичич за президентския пост на предстоящите избори, предаде Асошейтед прес. Изборите за нов държавен глава бяха насрочени за 27 декември.

Президентският вот ще се проведе след победата на студенсткото движение срещу Сръбската прогресивна партия (СПС) на бившия президент Александър Вучич на предсрочните парламентарни избори, състояли се на 25 октомври.

Вучич подаде оставка от президентския пост през септември, за да участва в парламентарните избори се и да се опита да стане следващият министър-председател, припомня АП. Той и партията му управляваха Сърбия в продължение на 14 години. Вучич изкара два почти пълни петгодишни мандата като президент, а законът му забранява да се кандидатира за трети.

Според анализатори партията на Вучич вероятно ще загуби срещу кандидата на "Студентска листа". От своя страна Вучич предположи, че партията му може да бойкотира президентските избори, посочва АП.

Президентът в Сърбия до голяма степен има церемониални функции. Според конституцията президентът е главнокомандващ и има думата във външната политика, но няма изпълнителни правомощия. Докато беше на поста си обаче, Вучич съсредоточи властта си в президентството и срещу него бяха отправени обвинения в авторитарно управление. Вучич редовно обявяваше важни държавни решения и политики и дори председателстваше правителствени заседания.

Издигнатият от студентското движение кандидат за президент Саичич обеща, че ако бъде избран ще „се придържа към мандата" и публично ще обяснява решенията си, пише БТА.

Студентското движение спечели изборите през октомври, след продължили две години улични протести. Протестите започнаха като реакция на срутването на навес на жп гара в Северна Сърбия, при което загинаха 16 души.

Студентите заявиха, че лозунгът им за президентските избори ще бъде „студентите отново печелят“.

Радомир Саичич е член на Сръбската академия на изкуствата и науките. Той беше сред 250-те кандидати, които участваха в "Студентска листа" за парламентарните избори през октомври. Саичич публично подкрепя студентските протести през последните две години и често е говорил на студентски митинги.