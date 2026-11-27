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Иран съобщи днес за нова експлозия на петролен танкер в Ормузкия проток, предаде ДПА.

Общо два танкера са се опитали да преминат през протока северно от Обединените арабски емирства, предаде агенция Тасним, като се позова на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Според информацията единият петролен танкер се е натъкнал на морска мина, а другият е обърнал курса си.

Тези твърдения засега не може да бъдат потвърдени от независими източници, пише БТА.

Експерти допускат, че неотдавнашните експлозии в района може да са били причинени от удари с ирански дронове или крилати ракети, а не от морски мини.

В анализ от ноември на проекта "Критични заплахи" (CTP), ръководен от базираните във Вашингтон аналитични центрове Институт за изследване на войната и Американски институт за предприемачество, авторите поставят под съмнение дали Иран е успял да минира южната част на Ормузкия проток.

Израел и САЩ започнаха войната си срещу Иран в края на февруари. В отговор иранските въоръжени сили на практика блокираха корабоплаването през Ормузкия проток за продължителен период чрез заплахи и нападения.

Американските въоръжени сили се опитват да възстановят търговията с петрол и втечнен природен газ, като осигуряват военен ескорт на граждански плавателни съдове. До момента няма пробив в преговорите между Техеран и Вашингтон, отбелязва ДПА.