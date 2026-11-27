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Едно от Новите седем чудеса на света Тадж Махал се превърна в сцена от „Планетата на маймуните", след като стотици животни нахлуха на моравата пред паметника сред хиляди туристи.

Инцидентът възобнови опасенията относно нападенията на маймуни в комплекса и повдигна въпроси за мерките за сигурност, предприемани от Археологическата служба на Индия (ASI) и Общинската корпорация на Агра.

При последния случай над 100 маймуни са слезли на морава близо до главния мавзолей, оставяйки туристите шокирани. Видеоклип, показващ голямата група животни при емблематичния монумент, се разпространи широко в социалните мрежи.

🚨 RISE OF THE PLANET OF APES… AGRA EDITION! 🐒😂 The Taj Mahal has a new security force, and apparently nobody hired them! Viral visuals show troops of monkeys roaming freely around the iconic monument, with tourists reportedly facing attacks. Jokes apart, this is a serious concern. The Taj Mahal attracts millions of visitors, including international tourists. Monkey attacks can cause injuries, panic and even dangerous falls. Authorities need to step up waste management, visitor safety measures and humane monkey population management. Imagine travelling thousands of kilometres to see the Taj Mahal, only to get mugged by a local gang of primates! 😂 Who is really running the show at the Taj Mahal? Humans or monkeys? #TajMahal #Agra #MonkeyMenace #Wildlife #Tourism #India https://t.co/1x1EMLIlz3 — Kaptan Hindustan™ (@KaptanHindustan) November 26, 2026

Необичайният инцидент привлече вниманието към нарастващата заплаха от маймуни в Тадж Махал, когато навлиза в пиковия си туристически сезон. Случката идва едва два месеца след като Археологическата служба на Индия (ASI) се обърна към местната администрация заради многократни оплаквания от маймуни, които нападат и хапят посетители.

Видеото е заснето от турист от Канпур, който е посетил Тадж Махал със семейството си във вторник. По думите му семейството е спряло близо до главния мавзолей, за да си почине. Възрастната му майка се е затруднявала да ходи дълго време, затова решили да седнат за малко. Именно тогава внезапно се появила голямата група маймуни.

Посетителят твърди, че над 100 маймуни са навлезли на една от моравите от лявата страна. Според него животните може да са били пуснати умишлено вътре в комплекса.

Кадрите се разпространиха масово в четвъртък. От ASI обаче оспориха времето на записа, като предположиха, че видеото изглежда е заснето преди няколко месеца.

Защо маймуните влизат на територията на Тадж Махал?

Смята се, че обширната зеленина около Тадж Махал привлича маймуните към паметника. Според Каландар Бинд, старши асистент по консервацията в ASI, отговарящ за Тадж Махал, зелените площи в комплекса осигуряват естествено местообитание за животните.

Пред изданието Times of India (TOI) службата вече е въвела допълнителни мерки, за да попречи на маймуните да навлизат в зоните, посещавани от туристи, включително поставяне на телове на уязвимите места. Служителят добави, че ведомството редовно изпраща писма до местната администрация по този проблем.

Проблемът с маймуните в Тадж Махал не е нов. През последните месеци посетители съобщават за инциденти, при които животните преследват, нападат и хапят туристи. На 28 септември ASI е писала до Общинската корпорация на Агра с искане за намеса заради нарастващия брой случаи на ухапвания.

Представител на ASI посочи, че отговорностите са разделени между различните институции. Докато ASI отговаря за безопасността на посетителите и организацията вътре в паметника, залавянето и преместването на маймуните е задължение на Общинската корпорация на Агра.

Последният видеоклип отново постави проблема на дневен ред. Тъй като хиляди местни и чуждестранни туристи посещават Тадж Махал всеки ден, контролирането на популацията на маймуните остава важно предизвикателство за властите, пише economictimes.