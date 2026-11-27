Френската актриса Шарлот Арну, която обвини колегата си Жерар Депардийо в изнасилване, каза в навечерието на евентуалния съдебен процес, че не очаква искрено извинение от актьора, предаде ДПА. „Не мисля, че той е способен на това“, каза днес Арну пред радиостанция „Франс интер“ (France Inter).

Вчера Депардийо не успя в опита си да прекрати изцяло производството пред състав на Парижкия апелативен съд, въпреки че броят на обвиненията срещу него беше намален. Актьорът все още може да се опита да предотврати съдебен процес, като обжалва пред по-висша инстанция.

Шарлот Арну обвинява Депардийо, че я е изнасилил и е извършил сексуално посегателство над нея на 7 и 13 август 2018 г. в парижкия му апартамент. По това време Арну е била на 22 години, а Депардийо – на 69. Тя е подала сигнал в полицията няколко дни по-късно. Депардийо отрича обвиненията и твърди, че интимният контакт е бил по взаимно съгласие.

Миналата година беше насрочен съдебен процес срещу Депардийо във връзка със случая. Сега Парижкият апелативен съд потвърди това решение, но само по отношение на обвиненията за деянията от 7 август 2018 г. Съдът отхвърли обвиненията за 13 август 2018 г., пише БТА.

Миналата седмица Депардийо беше окончателно осъден за сексуално посегателство над две жени по време на снимките на филм през 2021 г. Актьорът неочаквано оттегли жалбата си и се извини писмено за извършените от него деяния.

Шарлот Арну коментира, че извинението е просто пиар стратегия и че Депардийо не възприема себе си като насилник. Жерар Депардийо се е снимал в повече от 200 филма. Заради многобройните обвинения срещу него той се превърна в изключително противоречива личност във Франция, отбелязва ДПА.