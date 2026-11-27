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Пакистан, Саудитска Арабия и Турция провеждат днес преговори в Исламабад, посветени на развитието на обстановката в Близкия изток, включително продължаващите нападения срещу Саудитска Арабия от страна на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, предаде Асошиейтед прес, като се позова на двама представители на силите за сигурност.

В преговорите участват представители на отбранителните ведомства и въоръжените сили на трите страни. Срещата се провежда в рамките на тристранното споразумение за отбрана, съгласно което нападение срещу една от държавите се разглежда като нападение срещу трите, посочиха източниците, пожелали анонимност, тъй като нямат право да коментират публично срещата, пише БТА.

Днешното заседание на Комитета по стратегически, политически и отбранителни въпроси се провежда в рамките на Съвместното споразумение за отбрана от Мека, подписано през август в свещения за мюсюлманите саудитски град от престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския премиер Шехбаз Шариф.

Турски представители заявиха, че Анкара обмисля предоставянето на военна помощ на Саудитска Арабия, но подчертаха, че споразумението има отбранителен характер и че турски военнослужещи няма да бъдат изпращани да участват в бойни действия в Йемен или да нанасят удари срещу хусите.

Пакистан също определи споразумението като изцяло отбранително, подчертавайки, че то не е насочено срещу никоя държава, включително Иран, и отразява общия стремеж към укрепване на стратегическото сътрудничество в областта на сигурността.

Междувременно Ердоган официално одобри тристранното споразумение, с което приключи процедурата по ратифицирането му от Турция, става ясно от публикация в днешния брой на турския Държавен вестник.

По-рано този месец 600-местният турски парламент одобри споразумението с 279 гласа „за“ и 119 „против“, въпреки възраженията на опозиционните партии, според които то може да въвлече Турция в регионални войни и да изложи на опасност турските военнослужещи.

Турски представители заявиха, че в срещата ще участват министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на отбраната Яшар Гюлер и началникът на Генералния щаб генерал Селчук Байрактароглу.

Очаква се Фидан да потвърди ангажимента на Турция към споразумението и „пълната солидарност“ на Анкара с Рияд, както и да определи като неприемливи нападенията на хусите срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура, които застрашават регионалната сигурност.

Фидан ще подчертае също значението на дипломатическото уреждане на конфликта между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, както и необходимостта от гарантиране на безопасното корабоплаване през протока Баб ел Мандеб.

Според пакистански представители се очаква трите страни да обсъдят мерки за възпиране на заплахите, разширяване на военното сътрудничество, обмен на разузнавателна информация и укрепване на връзките в областта на отбранителната промишленост.

От пакистанска страна в срещата ще участват министърът на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф, министърът на външните работи Исхак Дар и командващият сухопътните войски фелдмаршал Асим Мунир.

Асиф заяви, че Пакистан ще използва „всички налични средства“, за да защити Саудитска Арабия от нападенията на хусите.

Пакистан работи и с други държави от Близкия изток, включително Катар, за насърчаване на САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори с цел прекратяване на конфликта. През юни Исламабад посредничи за постигането на временно споразумение между двете страни.

Пакистанското правителство не оповести подробности за днешната среща, но властите обявиха неприсъствен ден в Исламабад, за да ограничат движението на гражданите като част от мерките за сигурност. Пътната полиция въведе промени в организацията на движението заради посещението на чуждестранните делегации.

На предишна среща в Рияд трите страни поеха ангажимент незабавно да приведат в изпълнение договореностите си за колективна отбрана, включително тези за бързо разполагане на предварително съгласувани военни сили и средства в Саудитска Арабия.

Съгласно споразумението секретариатът на обединението е създаден в Саудитска Арабия, а за негов първи генерален секретар е избран пакистанският генерал от резерва Науман Махмуд, който също ще участва в днешната среща.

Споразумението обвързва страните за срок от десет години, след изтичането на който всяка от тях трябва да отправи тримесечно предизвестие, ако желае да се оттегли.