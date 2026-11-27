Формулировката му се различава от позицията на алианса, според която Русия е агресорът във войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува изявление за срещата му с шефа на НАТО Марк Рюте, което се различава от това на Алианса. В него той добавя две думи, които променят смисъла на позицията, съобщава изданието "Нюз уик".

Срещата на Тръмп и Рюте се състоя в сряда, в имението на американеца в Мар-а-Лаго във Флорида. По време на нея двамата обсъдиха прекратяването на военните конфликти в Украйна и Иран. А след нея определиха разговора си като съществен и изключителен.

"Обсъдихме също колко е важно Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неволно разширяват войната", пише в съвместно изявление, публикувано от НАТО. Във версията на Тръмп, публикувана в Truth Social, той добавя думите "и Украйна". По този начин изречението придобива по-различен вид: Обсъдихме подробно колко е важно Русия И Украйна да избягват всякакви действия, които умишлено или неволно разширяват войната".

Така Тръмп на практика включва в текста Украйна като страна, носеща равна отговорност за деескалацията на войната, което се различава от формулировката на НАТО, отразяваща дългогодишната позиция и на Европа - че агресорът във войната е Русия.

Промяната на текста на позицията идва, след като американският президент заяви, че казал на руския си колега Владимир Путин да прекрати всички военни действия срещу територии в цяла Европа по време на тристранната им среща с китайския държавен глава Си Дзинпин. Историческата среща се състоя миналата седмица в Шънджън, Китай.

Неведнъж Тръмп е бил критикуван за близките си отношения с Путин от лидерите на ЕС и от президента на Украйна Володимир Зеленски. Съвсем наскоро Зеленски дори възрази публично, че Тръмп демонстрира близост с руския държавен глава и дори го нарича приятел.

Преди дни Тръмп сключи сделка с Путин за отмяна на санкциите и за разрешение Русия да доставя милиони тонове гориво на световните пазари. Според американския президент по-добрите отношения с руския му колега са от полза за мирните преговори за край на войната.

"Мога да вляза и да кажа: „Не те харесвам. Но тогава ще имаме същия проблем, който имаме със Зеленски и Путин. Най-голямата пречка пред постигането на споразумение е фактът, че имаме двама лидери, които наистина се мразят, нали" коментира той тогава.