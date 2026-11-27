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Броят на жертвите от срутването в сряда на сграда в строеж в Карачи, най-големият град в Пакистан, достигна осем души, съобщиха днес, позовавайки се на предварителни данни, спасителните служби, цитирани от Франс прес.

"В сряда бяха извадени три тела и 14 ранени, а през последните два дни бяха открити още пет тела", посочи пред АФП представител на спасителните служби.

"Около десет души все още се смятат за изчезнали, а операцията ще продължи, докато всички бъдат извадени от развалините", уточни говорителят на местната служба за спешна помощ Хасан Хан.

Повече от 10 официални представители бяха отстранени от длъжност за престъпна небрежност след срутването на сградата в квартал "Балоч Колони" ("Колония на белуджи" - бел. ред.) в Карачи, а полицията получи заповед да арестува собственика на сградата.

Срутванията на сгради са често срещано явление в Пакистан, главно поради недостатъчно стриктните стандарти за безопасност и лошото качество на строителните материали в тази южноазиатска страна с население от над 240 милиона души, пише БТА.

Карачи, огромен мегаполис с над 20 милиона жители, страда от некачествено строителство, неразрешени пристройки, пренаселеност и неспазване на строителните норми.

През февруари 16 души загинаха при срутването на сграда, причинено от експлозия на газ, а през юли още 27 души загинаха при срутването на пететажна сграда в беден квартал на Карачи, припомня АФП.