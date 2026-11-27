Пабло Ернандес де Кос подкрепя по-ниските лихвени проценти за стимулиране на растежа

55-годишният Пабло Ернандес де Кос е дискретен, с безупречни обноски, почти винаги облечен в добре изгладен син костюм и обувки, които знаят накъде отиват. Така испански медии описват родения в Мадрид икономист, който ще стане първият испанец президент на Европейската централна банка (ЕЦБ). Според председателя на Европейския съвет Антониу Коща държавите членки на еврозоната са одобрили назначението му.

На поста той ще наследи Кристин Лагард, която ще се оттегли през февруари, а официалното му обявяване ще бъде през декември.

Де Кос е бил управител на централната банка на Испания, а сега е генерален мениджър на Банката за международни разплащания - институция, която обикновено се нарича “централна банка за централните банки”.

Той ще трябва да се справи с инфлацията, която в момента е 4% - два пъти над целта на ЕЦБ. Ще поеме поста във време на сериозни сътресения на пазара на облигации, особено във Франция, където високите нива на задлъжнялост заплашват с фискална криза втората по големина икономика на ЕС.

Ернандес де Кос е възприеман като централен банкер по подобие на Марио Драги, бившия президент на ЕЦБ и италиански премиер, на когото се приписва стабилизирането на еврозоната в ключов момент от дълговата криза. Новият шеф на ЕЦБ подкрепя по-ниските лихвени проценти за стимулиране на растежа.

Пабло Ернандес де Кос е роден в Мадрид през последните дни на режима на Франко и е израснал в квартал на средната класа. Учил е и икономика, и право.

Женен е за психоложка,

от която има

две дъщери

Умерен либерал и широко признат за ортодоксален икономист с безупречна кариера в държавната администрация. Той вярва, че икономиката функционира, когато основните ѝ институции, включително пазарите, функционират.

В репортаж от 2022 г. в ABC стана ясно, че икономистът е израснал бунтарски, участвайки в няколко демонстрации в Испания през 80-те години на миналия век. Този образ не съответства на сивия технократския образ, който бъдещият президент на ЕЦБ показва във всяка от публичните си изяви. В същото време хора, които го познават, го описват като достъпен човек, макар и дискретен.

Дипломати от ЕС се споразумяха и за две други назначения в изпълнителния съвет на ЕЦБ: Лорънс Бун от Франция и Маркус Брунермайер от Германия. Тримата се явяват като пакетна сделка, след като Франция и Германия се обединиха около избора на Де Кос, от когото се очаква да запази сегашния път на ЕЦБ.

Назначаването му трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и управителния съвет на ЕЦБ, но тези стъпки се разглеждат като формални.

Кристин Лагард

ще напусне ЕЦБ

на 7 февруари,

девет месеца преди края на осемгодишния си мандат. Тя заяви, че иска “по-голяма свобода да изразява мнението си” по въпроси, различни от паричната политика, тъй като не може да “остане неутрална” по отношение на събитията във Франция, която ще проведе първия тур на президентските си избори през април. Според източници тя има и голям шанс да стане новият председател на Световния икономически форум.

