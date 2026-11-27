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Бащата на булката е известен с разточителния си начин на живот и криминално минало

500 хил. сладкиша, 500 готвачи, 1000 кг овче месо, конвой от 151 коли, хеликоптери за гостите и цветя, внесени от Китай. Този невъобразим лукс не е на кралска церемония, а на сватбата на дъщерята на индийски политик в един от най-бедните райони на страната.

Булката Шиванги Сингх е дъщеря на Анант Сингх. Той е депутат в щатския парламент на Бихар и е известен с изключително разточителния си начин на живот.

Церемонията била в родното му село Надава, недалеч от щатската столица Патана. За най-важните гости имало 150 ястия, като сред тях са били председателят на щатския парламент и още политици.

На пресконференция по-рано този месец гордият баща заявил, че абсолютно всички са поканени на сватбата на Шиванги - не само от Бихар, но и от цяла Индия и дори Пакистан.

Изглежда, че съгражданите на Анант са приели много сериозно поканата му. Според местните медии навалица между сто хиляди и половин милион души се е струпала в Надава, блокирайки улиците и превръщайки сватбата в истински панаир. За да не бъдат принудени да чакат в задръстванията, за по-заможните гости били разположени и шест хеликоптерни площадки.

За конното надбягване, което трябвало да бъде най-голямата атракция на сватбата, били доведени 52 коня. То обаче било отменено заради огромната тълпа от хора, завзела и хиподрума, по който трябвало да бягат животните, съобщи Би Би Си.

Шиванги пристигнала за сватбата си в луксозен модел “Тойота Ленд Крузър”, а младоженецът Ришикеш Кумар - начело на конвой от 151 автомобила.

An Indian politician threw a wedding for his daughter with 400,000 guests The celebration took place in the village of Nadawa, in the state of Bihar — one of India's poorest regions. The groom's wedding procession consisted of 151 cars, while the 2.5-hectare venue included separate areas for ceremonies and the banquet. Five or six temporary helipads were built for VIP guests. The politician Anant Singh's home became the centre of the celebrations. According to the organisers, around 400,000 people arrived there. Some 500,000 traditional sweets were prepared for the guests, while 500 cooks were hired to prepare the food. Spectators climbed trees and electricity pylons to watch the planned horse races involving around 200 horses. The event had to be cancelled due to the chaos. Particular attention was drawn to the host of the wedding. Anant Singh faces 28 criminal cases, including charges of murder, attempted murder, extortion and kidnapping. The politician denies the allegations. — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2026

Бащата Анант Сингх пък се появил през люк на покрива на SUV, заобиколен от море от поддръжници, съобщи новинарският канал NDTV.

Анант Сингх не е разкрил какво точно е подарил на зет си, но се предполага, че зестрата на Кумар включва луксозна кола на стойност 225 хил. евро, злато и сребро.

Индийският политик е известен с прозвището Чхоте Саркар, което се превежда като, господар или “малко правителство”. В Индия прякорът се дава на много влиятелен човек.

Съгражданите му казват, че той винаги пътува в конвой от 20-25 коли. Според местен журналист веднъж Сингх прогонил данъчни инспектори, дошли да проверят собствеността му, като се появил с живи отровни змии, увити около врата му.

Той е лежал няколко пъти в затвора, а срещу него има множество висящи дела, някои от които за убийство, опит за убийство, изнудване и организиране на безредици.

