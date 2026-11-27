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Най-малко 8 мигранти са загинали в лодка край Канарските острови. Таво съобщава испанската морска спасителна служба, отбелязвайки, че според постъпилите информации мъртвите са "между осем и десет", съобщи БТА.

Други 84, сред които и дете, са спасени и отведени в пристанището на Рестинга на остров Йеро, уточни полицията. Властите водят разследване по случая.

От няколко седмици насам на този малък остров се наблюдава значителен поток от мигранти, пристигащи от Африка по море, което е особено рисковано, посочва АФП.