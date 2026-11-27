Украйна е предложила на Русия примирие в Черно море, за да бъде възможен износът на хранителни продукти. Двете страни не преговарят директно, като искането е направено през международните съюзници, заяви украинският външен министър Андрий Сибига.

"Готови сме за примирие. Благодарни сме на Индия, Турция и Египет, които играят активна и важна роля за деескалацията на напрежението в Черно море, както и в посредническите усилия. Сега чакаме отговора на Русия", каза Сибига пред украинската обществена телевизия.

Той добави, че Русия е предложила на Украйна да спре атаките срещу руския петролен сектор в рамките на евентуално примирие, но Киев ще разгледа това предложение само като част от по-голямо споразумение за енергийно примирие, информират "Ройтерс" и БТА.