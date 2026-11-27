Посланикът на Франция в България Мари Дюмулен осъди случилото се на мача в Марсилия. Тя призна, че насилието на стадиона в Марсилия е започнато от нейните сънародници, но преди нападението е имало подтикване към расова омраза от феновете на "Левски".

„Преди нападението е имало подтикване към расова омраза", каза Дюмулен и допълни, че точно това е обект на едното разследване. Второто е за умишлено насилие при утежняващо вината обстоятелства, проявено от феновете на „Марсилия". В социалните мрежи се появиха клипове, на които няколко български фенове издават маймунски звуци и отправят предполагаемо фашистки поздрави към местните. Въпреки това болшинството от битите фенове нямат нищо общо с ултрасите.

"Бих искала да осъдя с най-голяма строгост насилието, което беше проявено по време на мача на Лига Европа, срещу феновете на "Левски", каза Дюмулен на пресконференция в петък. Тя допълни, че изразява пълна солидарност и съчувствие с пострадалите и ранените.

"Надяваме се и им пожелаваме бързо възстановяване", каза дипломатката. Тя допълни, че още в четвъртък вечерта френските власти са осъдили по най-острия начин нападението срещу българските фенове. Мари Дюмулен обяви още, че Еманюел Макрон е разговарял с премиера ни Румен Радев в рамките на Европейския съвет и го е уверил, че актовете на насилие срещу българските запалянковци няма да останат без последствия.

"Насилието и омразата нямат място на нашите стадиони. Франция и България са народи приятели. Заедно ще намерим начин да се справим и преодолеем тези събития", каза още Мари Дюмулен.

Френският дипломат изрази съчувствие както към онези, на които спешните екипи са оказали помощ на място, така и към пострадалите в по-сериозно състояние, които е трябвало да бъдат трансферирани във френски болници, като им пожела бързо възстановяване до техните близки. Тя допълни, че френският вътрешен министър също се е изказал с остър коментар, осъждайки проявената агресия и призовавайки за възможно най-бързото осветляване на обстоятелствата около нападението.

Дюмулен съобщи още, че прокуратурата в Марсилия е образувала две съдебни производства, за да се установи хронологията на събитията и да се подведат под отговорност извършителите. Първото разследване е за умишлено насилие с утежняващи вината обстоятелства, проявено от феновете на "Олимпик" (Марсилия). Второто производство е образувано за подтикване към расова омраза във връзка с разпространените информации за подобни прояви преди нападението.

Всички доказателствени средства, включително видеозаписите от съоръжението, се предоставят на френското правосъдие за пълно идентифициране на нападателите.

Дюмулен няма информация дали самоличността на нападателите е установена. Също така отбеляза, че всички доказателства ще бъдат предоставени на френското правосъдие.

"Полицията бе извикана в съответствие със стандартната процедура, което предотврати по-нататъшни инциденти и позволи мачът да продължи", казва тя.

Дюмулен уточни, че сигурността във вътрешността на стадионите се осигурява от съответните футболни клубове. Това не означава, че полицията не е присъствала около стадиона в случаи на проблеми, допълни посланикът. Тя отбеляза, че мерките за сигурност са предприети в рамките на стадиона от самия персонал, който получил помощ от българските си колеги.

„Очевидно, че насилието започна от френска страна. Френската полиция влезе във вътрешността на стадиона, за да окаже подкрепа. Това позволи да се сложи край на насилието и продължението на футболната среща. Тези мерки позволиха и безопасната евакуация на футболните запалянкови", обясни още посланикът.

В отговор на въпроси относно организацията и охраната на спортното събитие, посланикът разясни, че съгласно стандартната процедура във Франция и България сигурността във вътрешността на стадиона се осигурява от самите футболни клубове. Мачът е бил класифициран като потенциално труден, но поради липсата на предишни прецеденти между двата отбора не е имало конкретна причина да се очаква подобна ескалация.

След избухването на сблъсъците френските специализирани полицейски сили (CRS) са влезли във вътрешността на стадиона, за да прекратят насилието, да осигурят нормалното доиграване на срещата и да евакуират в пълна безопасност българските запалянковци. Воденото разследване ще даде отговор на въпроса дали предприетите охранителни мерки са били достатъчни или е имало пропуски.

В личен план френската дипломатка сподели, че като френски гражданин не се чувства горда от случилото се в Марсилия. Тя подчерта, че всяко насилие е напълно неприемливо, независимо кой е извършителят и кой е жертвата, а Франция и България остават солидни партньори в сферата на вътрешната сигурност, решени заедно да преодолеят тази драма.