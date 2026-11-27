Германският художник и сатирик Жак Тили обеща да продължи да създава произведения, критикуващи руския президент Владимир Путин и войната в Украйна, въпреки че руски съд го осъди задочно на осем години и половина затвор.

„Разбира се, ще продължим да изработваме платформи, които критикуват Русия и Путин", каза Тили пред ДПА по повод откриването на изложба с негови творби в Художествения музей в Бон.

В някои части на Германия карнавалните празненства включват шествия с платформи, на които са представени сатирични фигури на политици и други влиятелни личности. Тили е известен с мащабните си скулптури за тези шествия, чрез които осмива Путин, осъжда руската война срещу Украйна и критикува руския патриарх Кирил.

По-рано тази година руски съд го призна за виновен в обида на религиозните чувства и разпространение на невярна информация за руските въоръжени сили заради негови карнавални творби в Дюселдорф. Тили беше осъден задочно на осем години и половина лишаване от свобода в наказателна колония.

Художникът обяви, че присъдата няма да го откаже от работата му.

„Не се чувствам нито сплашен, нито длъжен да изпитвам страх. Защото в крайна сметка точно това е целта, която те искат да постигнат – всички ние тук някак си да треперим пред властта на Путин. А ние, разбира се, не можем да им позволим да успеят в това", каза той, цитиран от БТА.

Художественият музей в Бон организира изложба, посветена на сатирика, под заглавие „Съпротива на парада" (Resistance on Parade). Тя ще бъде отворена за посетители до 14 март 2027 г.

Експозицията включва фотографии, скици и реплики на карнавалните платформи на Тили. Почти всички оригинални конструкции са били унищожени след шествията съгласно установената традиция. Сред малкото запазени елементи е част от творбата „Кървавата баня на Путин" от 2022 г.