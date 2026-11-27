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Ноемврийски сняг блокира Чехия.

Противопожарните служби в страната са получили над 600 сигнала за пътнотранспортни произшествия, паднали дървета, блокирани камиони и още инциденти, след като внезапното настъпване на зимните условия със снеговалеж предизвика сериозни затруднения в движението и стотици катастрофи, съобщи ДПА.

Говорителка на службата за противопожарна безопасност призова шофьорите да бъдат особено внимателни и да съобразяват скоростта си с метеорологичните условия.

Машините за снегопочистване и опесъчаване работят непрекъснато по автомагистралите и републиканските пътища. За 24 часа са използвани над 4600 тона сол за обработка на пътните настилки, посочи чешката Дирекция за пътищата и автомагистралите.

Заради обилния снеговалеж на международното летище "Вацлав Хавел" в Прага бяха регистрирани закъснения на полети с по няколко часа, съобщава БТА.

Около 26 000 домакинства в чешката столица временно останаха без отопление и топла вода при температури под нулата заради авария на топлопровод.