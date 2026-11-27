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Украинските въоръжени сили са нанесли удар по завод за производство на твърдо ракетно гориво в руската Тулска област, южно от Москва.

"Заводът е първото звено във веригата за производство на ракети. В него се произвеждат компоненти за пластични взривни вещества и полимер, използван за производството на твърдо гориво за руски балистични ракети", посочи в Телеграм Министерството на отбраната на Украйна, цитирано от "Ройтерс".

Междувременно Украйна заяви, че в рамките на операция "Ад-3" е унищожила замаскиран склад за гориво на руската армия, разположен в гориста местност, предаде Укринформ.

Първи корпус "Азов" на Националната гвардия на Украйна публикува в Телеграм видеозапис от операцията.

Според украинските военни руските сили са се опитали да защитят склада чрез маскировка, средства за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи. Горивото е било доставяно с влак до базата в гората, откъдето с автомобили е било разпределяно между военните подразделения.

При съвместна операция на подразделения на украинската Национална гвардия и въоръжените сили складът за гориво и обслужващата го инфраструктура са били унищожени, съобщава БТА.

През последната седмица украинските сили нанесоха удари по петролни съоръжения, предприятия на отбранителната промишленост и военни летища в Русия, припомня Укринформ.