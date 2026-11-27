Товарен кораб потъна край Куба, един от екипажа е загинал по-късно в болница. Корабът е плавал под панамски флаг и е превозвал 208 контейнера. Той е потъна край западното крайбрежие на Куба. Трима от екепижа са в неизвестност, съобщиха днес кубинските власти, цитирани от Ройтерс.

Спасителни екипи претърсват водите близо до един от основните корабоплавателни коридори на острова.

Корабът „Халима" (Halima) e потънал на около 5 километра северно от залива Кабаняс, в провинция Артемиса. На борда му е имало 16 членове на екипажа – граждани на Египет и Индонезия. Тринадесет души са били спасени, но един от тях по-късно е починал, се посочва в официално изявление, съобщава БТА.

Спасителните операции за издирване на останалите трима моряци продължават, заявиха кубинските власти. Създадена е правителствена комисия, която да разследва причините за потъването и да координира спасителните действия със собствениците на кораба.

Корабът потъна в момент, когато Куба е изправена пред една от най-тежките си икономически кризи от десетилетия, отбелязва Ройтерс. Карибската държава е силно зависима от вноса по море на храни, горива и други стоки от първа необходимост. Това превръща пристанищата и морските ѝ пътища в жизненоважни артерии за нейната икономика, която е подложена на сериозен натиск поради хроничен недостиг на ресурси и чести прекъсвания на електроснабдяването.