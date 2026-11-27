Конвой от руски кораби, превозващ бойни машини към Либия, е обърнал курса си в Средиземно море. Това става, след като украински морски дронове потопиха руската корвета "Меркурий" във водите до пристанището на Бенгази в неделя. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на трима души от украинските и европейски въоръжени сили и служби за сигурност.

Смята се, че корабите превозват бронирани бойни машини и логистично оборудване, предназначени за руския „Африкански корпус" и силите на Халифа Хафтар.

Друг конвой, ескортиран от фрегата на руските ВМС „Головко", е обърнал обратно курса си близо до Сицилианския проток същия ден, в който беше извършено нападението в Бенгази, заяви пред Ройтерс европейски военен представител, който е следил движението на конвоя.

Протокът е ключова точка преди достигането на северноафриканското крайбрежие. Представител на украинското военно разузнаване и друг служител, средящ сигурността в Близкия изток - и двамата запознати със случая - потвърдиха пред агенцията, че втората флотилия е променила курса си, вместо да продължи към Либия, и в момента се намира в близост до бреговете на Алжир.

Министерството на отбраната на Русия не е отговорило на този етап на запитването от Ройтерс за коментар, изпратено извън работно време, съобщава БТА.