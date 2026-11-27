"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран няма да позволим повторно отваряне на Ормузкия проток и ще се опита да разкъса американската блокада. Това заяви Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей .

"Иран няма да позволи нито повторното отваряне на Ормузкия проток, нито ще позволи да остане блокадата", казва Мохбер, съобщават "Ройтерс" и БТА.

Съветникът не предостави подробности относно плановете на страната за разкъсване на блокадата.

През лятото САЩ наложиха повторно морска блокада на иранските пристанища, а по-рано този месец обявиха формирането на оперативната група „Желязна врата", която да ограничи пренасянето на въоръжение и санкционирани стоки през сухопътните граници на Иран и през Каспийско море.