България държи като заложник 22-рия пакет санкции на ЕС срещу Русия в опит да издейства отстъпки. Това пише в свой анализ украинското издание "Киев Индипенднънт", според което страната ни оказва натиск върху други членки на съюза да отменят някои забрани за внос от Русия и да премахнат двама руснаци от предложените нови санкционни списъци.
В замяна на това България ще позволи приемането на по-широк набор от нови мерки, пише изданието, позовавайки се на дипломати.
На 23 ноември Европейската комисия предложи 22-ри пакет от санкции срещу Русия и въпреки че няколко национални представители поискаха време за правен преглед на предложенията, пакетът получи широка подкрепа.
България и Италия обаче са двете държави, които повдигнаха възражения по същество относно предложенията. Италия възразява срещу предложението на Комисията да се забрани на европейци да участват в управителните съвети на руски компании, потвърдиха трима национални дипломати пред "Киев Индипендънт",
От своя стран България иска да бъдат премахнати забраните на ЕС за внос на руски чугун и минно оборудване.
Представители на ЕС и Украйна заявиха, че подозират търговски мотив зад искането на България, а един национален дипломат посочи, че България е твърдяла, че се е опитала да диверсифицира веригите си за доставки, но това не е проработило.
България също така се противопоставя на добавянето на една компания и едно физическо лице в базата данни със санкции на ЕС, като и двата субекта са идентифицирани като „част от руската оръжейна индустрия".
Ето какво още пише изданието:
"България се опасява, че санкционирането на организацията може да се отрази неблагоприятно на селското стопанство, вероятно поради ролята ѝ в производството на торове. Физическото лице е свързано с руско ядрено съоръжение, което има както гражданско, така и военно приложение.
България се позовава на опасения за „ядрената сигурност", въпреки че не е ясно защо точно.
"Откакто приятелски настроеният към Русия Румен Радев стана министър-председател на България през април, това не е първият път, в който страната настоява за изваждане на руснаци от санкционните списъци на ЕС. През юни Радев успешно настоя руският патриарх Кирил да не бъде включван в санкционния списък на ЕС."
Постоянното представителство на България към ЕС е потърсено за коментар от украинското издание, но не е отговорило преди публикуването на статията.
Страните от ЕС се стремят да финализират споразумението по 22-рия пакет санкции през декември, най-вероятно на срещата на външните министри на 14 декември преди срещата на върха на лидерите на ЕС по-късно същата седмица.