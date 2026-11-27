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България държи като заложник 22-рия пакет санкции на ЕС срещу Русия в опит да издейства отстъпки. Това пише в свой анализ украинското издание "Киев Индипенднънт", според което страната ни оказва натиск върху други членки на съюза да отменят някои забрани за внос от Русия и да премахнат двама руснаци от предложените нови санкционни списъци.

В замяна на това България ще позволи приемането на по-широк набор от нови мерки, пише изданието, позовавайки се на дипломати.

На 23 ноември Европейската комисия предложи 22-ри пакет от санкции срещу Русия и въпреки че няколко национални представители поискаха време за правен преглед на предложенията, пакетът получи широка подкрепа.

България и Италия обаче са двете държави, които повдигнаха възражения по същество относно предложенията. Италия възразява срещу предложението на Комисията да се забрани на европейци да участват в управителните съвети на руски компании, потвърдиха трима национални дипломати пред "Киев Индипендънт",

От своя стран България иска да бъдат премахнати забраните на ЕС за внос на руски чугун и минно оборудване.

Представители на ЕС и Украйна заявиха, че подозират търговски мотив зад искането на България, а един национален дипломат посочи, че България е твърдяла, че се е опитала да диверсифицира веригите си за доставки, но това не е проработило.

България също така се противопоставя на добавянето на една компания и едно физическо лице в базата данни със санкции на ЕС, като и двата субекта са идентифицирани като „част от руската оръжейна индустрия".

Ето какво още пише изданието:

"България се опасява, че санкционирането на организацията може да се отрази неблагоприятно на селското стопанство, вероятно поради ролята ѝ в производството на торове. Физическото лице е свързано с руско ядрено съоръжение, което има както гражданско, така и военно приложение.

България се позовава на опасения за „ядрената сигурност", въпреки че не е ясно защо точно.

"Откакто приятелски настроеният към Русия Румен Радев стана министър-председател на България през април, това не е първият път, в който страната настоява за изваждане на руснаци от санкционните списъци на ЕС. През юни Радев успешно настоя руският патриарх Кирил да не бъде включван в санкционния списък на ЕС."

Постоянното представителство на България към ЕС е потърсено за коментар от украинското издание, но не е отговорило преди публикуването на статията.

Страните от ЕС се стремят да финализират споразумението по 22-рия пакет санкции през декември, най-вероятно на срещата на външните министри на 14 декември преди срещата на върха на лидерите на ЕС по-късно същата седмица.