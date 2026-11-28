Откривателят на гравитацията изчислил, че светът ще свърши през 2060 г. Но ще има ново начало
4 робота изпълняват заявките за книги на читателите
Новата сграда на Националната библиотека на Израел в Йерусалим е архитектурно бижу. А в безценната ѝ съкровищница има български книги, преведени на иврит, а и дори ръкописното предсказание на Нютон за края на света.
Сред книгите в нея, преведени от български език, са детската „Ян Бибиян" и книга за футболен отбор в Израел с български състав.
В библиотеката работи като гид млада жена, чийто баща е българин от София. Тя има аудиозаписи, на които баба ѝ пее стари български песни. Сред тях е и детската „Сутрин рано, сутрин рано".
Националната библиотека на Израел притежава и ръкописното предсказание на Исак Нютон, според което Светът ще свърши през 2060 г.
През 1872 г. част от имуществото на учения е прехвърлено на Университета „Кеймбридж". Оттам обаче отхвърлили неговите теологични и алхимични ръкописи под предлог, че са метафизични. През 1936 г. наследниците на учения ги продават на търг. Библеистът и колекционер на редки ръкописи Абрахам Шалом Яхуда купува голяма част от текстовете. Близкият му приятел Алберт Айнщайн го съветва непубликуваните досега ръкописи на Нютон да бъдат предоставени на изследователите и събрани на едно място, защото му се струват особено интересни. Така Яхуда завещава ръкописите на Нютон на Националната библиотека на Израел.
Според учения, формулирал закона за гравитацията, 2060 година бележи "Края на дните". Нютон посвещава хиляди страници на опитите си да открие времето и мястото, където това събитие ще се случи според Еврейската библия (оригиналният вариант на Стария завет, наричана още Танах) и Новия Завет. Заменя загадъчните числа, появяващи се в Книгата на пророк Даниил и Откровението на Йоан с историческа времева линия. Синхронизира ги с възхода и падането на религиозни и светски институции, създавайки карти и хронологични таблици, имащи за цел да превърнат предсказаното в пророчествата бъдеще в математическа структура. Според Нютон резултатите от уравнението му не се отнасят до Края, а по-скоро до Началото. Едно ново начало след падането на властта на злото.
Швейцарски и израелски архитекти проектират новата сграда на Националната библиотека на Израел в Йерусалим. Фасадата ѝ прилича на кораб и има процепи, пропускащи светлина в сградата. Аналогията е със Стената на плача, където вярващите слагат листчета с най-съкровените си желания.
Зданието е облицовано с т. нар. йерусалимски камък. Традицията на този вид сградостроене е останала до днес от Британския мандат насам. Тогава е имало закон, според който е било задължително всички нови постройки да бъдат облицовани именно с този варовик, добиван от Юдейските планини.
Концепцията на архитектите е била да има връзка между външния свят и вътрешното пространство, както и връзка с природата. Хората трябва да се чувстват добре дошли. В средата на сградата има читални на три етажа, оформени като кръг. Голяма част от тавана е стъклен и пропуска естествена светлина в читалните.
В най-горната част е тази с книги за музика и хуманитарни науки. На „втория етаж" са разположени секциите за ислям, християнство и Близък изток, а на най-долния етаж има литература за юдаизма и Светите земи. Темите на книгите са различни: психология, археология, музика, традиции, фотография, готварство и т.н. Читателите имат свободен достъп до около 250 000 екземпляра, а общо те са близо 5 милиона.
В библиотеката има и различни религиозни книги, редки ръкописи, архиви, артефакти, фотографии, карти, вестници, списания и др.
В средата на трите читални има кръгла дупка – там е високотехнологичното хранилище на Националната библиотека на Израел, намиращо се под земята. Нивата на кислород в него са силно занижени поради две причини – предотвратяване на пожар и за да не се намокрят книгите от водата от противопожарните системи. В хранилището работят четири робота. Те обработват заявката за определена книга на читателя и след около 40 минути тя е в ръцете му. Действието се извършва без почти никаква човешка намеса.
В Израел има закон, според който, ако едно издателство издаде или отпечата повече от 50 екземпляра от дадена публикация или книга, то трябва да предостави два на библиотеката.
В библиотеката на Израел има дори синагога и молитвена стая за мюсюлмани.
В градината ѝ е скулптурата на Миха Улман „Букви от светлина". Тя представлява игра на светлини и сенки, създаващи букви от еврейската, арабската и латинската азбука. Около нея растат много цветя, има и смокини, маслини и розмарин. В страната спазват правилото в юдаизма, според което земята се обработва шест години, а на седмата си почива и не се сади нищо. Нарича се година на Шмита.
Библиотеката е основана в Йерусалим през 1892 г. През 1925 г. вече е академична. Мести се в специално построена за нея сграда в кампуса „Гиват Рам" на Еврейския университет в Йерусалим през 1960. Новата сграда отваря врати през 2023 г., като официалното откриване е било отложено заради атаката на „Хамас" на 7 октомври. В непосредствена близост до нея се намират сградите на Кнесета и Израелския музей. Сега я посещават по около 2000 души на ден.