Откривателят на гравитацията изчислил, че светът ще свърши през 2060 г. Но ще има ново начало

4 робота изпълняват заявките за книги на читателите

Новата сграда на Националната библиотека на Израел в Йерусалим е архитектурно бижу. А в безценната ѝ съкровищница има български книги, преведени на иврит, а и дори ръкописното предсказание на Нютон за края на света. Националната библиотека на Израел СНИМКА: Богомила Костадинова

Сред книгите в нея, преведени от български език, са детската „Ян Бибиян" и книга за футболен отбор в Израел с български състав. Романът на Елин Пелин "Ян Бибиян" на иврит СНИМКА: Богомила Костадинова

В библиотеката работи като гид млада жена, чийто баща е българин от София. Тя има аудиозаписи, на които баба ѝ пее стари български песни. Сред тях е и детската „Сутрин рано, сутрин рано". Момичето с български корени, което работи като гид в библиотеката (вдясно) СНИМКА: Богомила Костадинова

Националната библиотека на Израел притежава и ръкописното предсказание на Исак Нютон, според което Светът ще свърши през 2060 г. Ръкописното пророчество на Исак Нютон за "Края на дните" СНИМКА: Богомила Костадинова

През 1872 г. част от имуществото на учения е прехвърлено на Университета „Кеймбридж". Оттам обаче отхвърлили неговите теологични и алхимични ръкописи под предлог, че са метафизични. През 1936 г. наследниците на учения ги продават на търг. Библеистът и колекционер на редки ръкописи Абрахам Шалом Яхуда купува голяма част от текстовете. Близкият му приятел Алберт Айнщайн го съветва непубликуваните досега ръкописи на Нютон да бъдат предоставени на изследователите и събрани на едно място, защото му се струват особено интересни. Така Яхуда завещава ръкописите на Нютон на Националната библиотека на Израел. Предсказанието на Исак Нютон за "Края на дните" СНИМКА: Богомила Костадинова

Според учения, формулирал закона за гравитацията, 2060 година бележи "Края на дните". Нютон посвещава хиляди страници на опитите си да открие времето и мястото, където това събитие ще се случи според Еврейската библия (оригиналният вариант на Стария завет, наричана още Танах) и Новия Завет. Заменя загадъчните числа, появяващи се в Книгата на пророк Даниил и Откровението на Йоан с историческа времева линия. Синхронизира ги с възхода и падането на религиозни и светски институции, създавайки карти и хронологични таблици, имащи за цел да превърнат предсказаното в пророчествата бъдеще в математическа структура. Според Нютон резултатите от уравнението му не се отнасят до Края, а по-скоро до Началото. Едно ново начало след падането на властта на злото. Ръкопис на Нютон в Националната библиотека на Израел СНИМКА: Богомила Костадинова

Швейцарски и израелски архитекти проектират новата сграда на Националната библиотека на Израел в Йерусалим. Фасадата ѝ прилича на кораб и има процепи, пропускащи светлина в сградата. Аналогията е със Стената на плача, където вярващите слагат листчета с най-съкровените си желания. Фасадата на библиотеката СНИМКА: Богомила Костадинова

Зданието е облицовано с т. нар. йерусалимски камък. Традицията на този вид сградостроене е останала до днес от Британския мандат насам. Тогава е имало закон, според който е било задължително всички нови постройки да бъдат облицовани именно с този варовик, добиван от Юдейските планини. Националната библиотека на Израел СНИМКА: Богомила Костадинова

Концепцията на архитектите е била да има връзка между външния свят и вътрешното пространство, както и връзка с природата. Хората трябва да се чувстват добре дошли. В средата на сградата има читални на три етажа, оформени като кръг. Голяма част от тавана е стъклен и пропуска естествена светлина в читалните. Триетажните читални на библиотеката СНИМКА: Богомила Костадинова Таванът е от стъкло СНИМКА: Богомила Костадинова

В най-горната част е тази с книги за музика и хуманитарни науки. На „втория етаж" са разположени секциите за ислям, християнство и Близък изток, а на най-долния етаж има литература за юдаизма и Светите земи. Темите на книгите са различни: психология, археология, музика, традиции, фотография, готварство и т.н. Читателите имат свободен достъп до около 250 000 екземпляра, а общо те са близо 5 милиона. Триетажните читални на библиотеката СНИМКА: Богомила Костадинова Читателите имат свободен достъп до около 250 000 екземпляра СНИМКА: Богомила Костадинова

В библиотеката има и различни религиозни книги, редки ръкописи, архиви, артефакти, фотографии, карти, вестници, списания и др. Библиотеката отвътре СНИМКА: Богомила Костадинова

В средата на трите читални има кръгла дупка – там е високотехнологичното хранилище на Националната библиотека на Израел, намиращо се под земята. Нивата на кислород в него са силно занижени поради две причини – предотвратяване на пожар и за да не се намокрят книгите от водата от противопожарните системи. В хранилището работят четири робота. Те обработват заявката за определена книга на читателя и след около 40 минути тя е в ръцете му. Действието се извършва без почти никаква човешка намеса. Високотехнологичното хранилище на библиотеката в Йерусалим СНИМКА: Богомила Костадинова

В Израел има закон, според който, ако едно издателство издаде или отпечата повече от 50 екземпляра от дадена публикация или книга, то трябва да предостави два на библиотеката. СНИМКА: Богомила Костадинова

В библиотеката на Израел има дори синагога и молитвена стая за мюсюлмани. Синагогата в библиотеката СНИМКА: Богомила Костадинова СНИМКА: Богомила Костадинова Молитвената стая СНИМКА: Богомила Костадинова

В градината ѝ е скулптурата на Миха Улман „Букви от светлина". Тя представлява игра на светлини и сенки, създаващи букви от еврейската, арабската и латинската азбука. Около нея растат много цветя, има и смокини, маслини и розмарин. В страната спазват правилото в юдаизма, според което земята се обработва шест години, а на седмата си почива и не се сади нищо. Нарича се година на Шмита. Скулптурата „Букви от светлина" СНИМКА: Богомила Костадинова

Библиотеката е основана в Йерусалим през 1892 г. През 1925 г. вече е академична. Мести се в специално построена за нея сграда в кампуса „Гиват Рам" на Еврейския университет в Йерусалим през 1960. Новата сграда отваря врати през 2023 г., като официалното откриване е било отложено заради атаката на „Хамас" на 7 октомври. В непосредствена близост до нея се намират сградите на Кнесета и Израелския музей. Сега я посещават по около 2000 души на ден.

Кнесетът СНИМКА: Богомила Костадинова