Украинските сили за първи път успяха да свалят руски реактивен дрон с помощта на лазер - авангардна технология, която за момента е на експериментален етап, съобщи днес за АФП украинската правителствена платформа, посветена на отбранителните технологии, "Брейв-1".

"В интернет наскоро се появиха изображения, показващи украинска лазерна система, използвана в бойни условия за прехващане на вражески реактивен дрон", съобщиха от пресслужбата на тази структура, която координира и финансира иновациите в областта на отбраната.

"Тази система е разработена от получател на субсидии от програмата"Брейв-1"и е използвана в бойни условия от екип на частна структура за противовъздушна отбрана (ПВО)", се казва в съобщението, цитирано от БТА.

"Първото успешно прехващане не означава, че дадена технология е готова за масово внедряване. За момента лазерната ПВО остава експериментална технология", уточниха от "Брейв-1", като наред с това отбелязаха, че в Украйна има най-малко седем екипа, които работят върху подобни оръжия.

В сряда съветникът на президента Володимир Зеленски Сергий Бескрестнов публикува видео, което показва взет на прицел обект да се разбива в огнено кълбо. Според него става въпрос за руски реактивен дрон "Геран", който за първи път е бил свален с помощта на лазерна система.

Тази система, наречена "Блиск" (Blysk), е разработена от компанията "Кармин Скай" (Carmine Sky) и в конкретния случай е била използвана за защита на "критична инфраструктура" в Украйна, допълни Бескрестнов.

Украйна е подложена на непрестанни от рояци руски дронове и ракети, които атакуват нейната промишлена и енергийна инфраструктура. В последните месеци Москва все повече използва реактивни дронове, които са по-бързи и по-трудно могат да бъдат неутрализирани.

В изявлението си пред АФП, платформата "Брейв-1" отбелязва, че цената на един изстрел с лазерно оръжие е по-ниска от тази на един картечен откос. Тя обаче подчертава, че "лазерната противовъздушна отбрана е сред най-сложните и най-взискателни приоритети" в нейната програма за финансиране.

"За разлика от секторите на дроновете FPV и боеприпасите, тази област се характеризира със значително по-високи технологични и научни изисквания поради техническа сложност на тези системи и сравнително ограничения обем научноизследователска и развойна дейност, извършвана досега в Украйна в тази сфера", уточняват от "Брейв-1".

Платформата посочва, че лазерните оръжия са обект на изследвания още от 70-те години на миналия век, но са внедрени в оперативни системи едва "в шепа страни", а прехващането на въздушни цели в реални бойни условия все още е рядкост.