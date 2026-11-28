Забелязан дрон наруши работата на летище Кьолн/Бон за около два часа и половина снощи, като временно са били преустановени всички полети, предаде ДПА.
Обектът е бил забелязан в небето над летището малко преди 22:00 ч. местно време (23:00 ч. българско), съобщи говорителка на аерогарата. Германската служба за управление на въздушното движение е извършила проверка и малко след полунощ е обявила, че опасност няма.
Полетите вече са възобновени, съобщиха от летището, цитирани от БТА.
Нито летищният оператор, нито службата за управление на въздушното движение са предоставили допълнителна информация за инцидента.