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Оглавената от Саудитска Арабия военна коалиция обяви днес, че е свалила крилата ракета, изстреляна към Рияд от йеменските хуси, които на свой ред съобщиха за саудитски удари по столицата Сана, която те контролират, предаде Франс прес.

"Противовъздушната отбрана прехвана и унищожи крилата ракета, изстреляна от терористичната групировка на хусите към района на Рияд", заяви говорителят на коалицията Турки ал Малки, цитиран от БТА.

Медиите на хусите съобщиха за саудитски бомбардировки срещу Сана, при които са били ранени 14 души и са нанесени щети на осем къщи и три магазина в жилищния квартал "Бир Абу Шамлах".

Според същите източници двама цивилни са били ранени при саудитски обстрел в северната провинция Хатаб, а при три въздушни атаки срещу пристанищния град Мока в Югозападен Йемен е била повредена електроцентрала.