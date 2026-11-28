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Стотици хиляди американци вчера все още бяха без електричество след силните бури, които връхлетяха източните и централните части на САЩ и станаха причина за отлагане на традиционния парад за Деня на благодарността в Ню Йорк, предаде Франс прес.

Силни валежи, остри пориви на вятъра и крайбрежни наводнения създадоха проблеми в източните райони на САЩ в Деня на благодарността.

Според данните на специализирания сайт "Пауър Аутидж" (PowerOutage) близо половин милион потребители в цялата страна вчера все още са били без ток. Най-пострадал в това отношение е щатът Пенсилвания, където без електричество са били около 122 000 домакинства.

На места в централния щат Мисури снежната покривка достигна близо 40 сантиметра. Електроснабдяването на около 72 000 домакинства вчера все още не беше възстановено. Нарушено беше и въздушното движение - закъснения имаше при 1600 полета, а повече от 500 бяха отменени.

Без електричество бяха също близо 45 000 домакинства в щата Ню Йорк, пише БТА.

В Деня на благодарността хиляди хора се стичат в Ню Йорк, за да присъстват на парада, организиран от универсалните магазини "Мейси", и да проследят зрелищното шествие на огромни, пълни с хелий балони, изобразяващи герои от анимационни филми и известни лица от поп културата.

Това е първият случай в историята на събитието, когато шествието се отлага. То обаче е било отменяно три последователни години по време на Втората световна война. - през 1942, 1943 и 1944 г., припомня АФП.