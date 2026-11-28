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Израелската армия съобщи, че е убила при въздушен удар в ивицата Газа двама мъже, които според нея са били терористи, представяли се за хуманитарни работници на международната организация "Лекари без граници".

Организацията заяви, че е потресена и възмутена от смъртта на двамата си служители, предаде Франс прес.

В съобщение в "Телеграм" израелските въоръжени сили посочиха, че при удар в град Газа са ликвидирали двама предполагаеми членове на "Хамас", които същевременно са работили за хуманитарната организация, пише БТА.

Армията назова убитите като Ахмед Суфиан Мухамад Али Абу Хасира и Моаз Юсеф Алицбах. Според израелските военни вторият е бил командир на артилерийско подразделение на "Хамас". И двамата са работили като охранители в клиника на "Лекари без граници".

"Потресени и възмутени сме от убийството на двама наши колеги, и двамата охранители, при израелски удар срещу една от нашите клиники в Газа", заявиха от организацията в социалната мрежа Екс.

Със смъртта им броят на загиналите служители на "Лекари без граници" в ивицата Газа достига 17, уточниха от организацията.

Израел и "Хамас" редовно се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, сключено през октомври 2025 г. след две години война в Газа.

От началото на примирието са убити над 1650 палестинци, сочат данни на здравното министерство в Газа, контролирано от "Хамас", обобщени от АФП. ООН смята тези данни за надеждни.

За същия период израелската армия е регистрирала седем убити военнослужещи и един цивилен служител, работещ по договор.