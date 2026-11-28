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Руският президент Владимир Путин официално включи в състава на Военноморския флот атомната подводница "Перм", която е въоръжена с хиперзвукови ракети "Циркон". Това стана вчера на церемония по издигането на военноморския флаг в Северодвинск.

"Перм" се очаква да бъде първата руска подводница, чието стандартно въоръжение включва ракети "Циркон". Тя ще бъде част от Тихоокеанския флот и ще участва в отбраната на руския Далечен изток и арктическите територии.

"Днес издигаме руския военноморски флаг - прославеното Андреевско знаме, на многоцелевия атомен подводен крайцер и приемаме този нов боен кораб в състава на Военноморския флот", заяви Путин по време на церемонията.

Той отбеляза, че "Перм" е петата атомна подводница от проекта "Ясен-М", предадена на флота през последните шест години. Руският президент благодари на служителите на корабостроителницата "Севмаш", конструкторските бюра, предприятията от отбранителната промишленост и научните центрове, участвали в изграждането и изпитанията на подводницата.

"Русия е една от малкото държави в света, способни да строят толкова мощни атомни подводници - оръжия с глобален обсег и стратегическо значение", заяви Путин.

Той съобщи още, че до 2030 г. руският флот ще получи пет нови ракетни подводници. Според по-ранни изявления на руските власти дотогава ще бъдат заменени и последните две атомни подводници, построени още по съветско време.

Путин подчерта, че Военноморският флот има ключова роля за гарантирането на суверенитета и сигурността на Русия. По думите му промените в морската война налагат постоянно усъвършенстване на въоръжението и увеличаване на бойните възможности на подводниците.

Първият вицепремиер Денис Мантуров заяви, че "Перм" е изцяло руско производство - от най-малкия болт до последния детайл.

Подводницата е построена в корабостроителницата "Севмаш", разположена на брега на Бяло море, близо до Архангелск и на около 1000 км северно от Москва.

Русия използва за първи път ракетите "Циркон" във войната срещу Украйна. Те са трудни за прехващане заради високата си скорост. Конфликтът продължава близо пет години. Междувременно Русия загуби няколко военни кораба, а флотът ѝ беше принуден да се изтегли от западната част на Черно море, пише БТА.