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Гръцкият президент Константинос Тасулас ще посети днес Истанбул, където ще се срещне с турския си колега Реджеп Ердоган. Визитата е по покана на Вселенския патриарх Вартоломей и е свързана с празника на Вселенската патриаршия, съобщи БТА.

Поводът за посещението е Тронният празник на патриаршията, посветен на нейния покровител и основател - свети апостол Андрей Първозвани.

В рамките на визитата Тасулас ще открие изложбата „Блясъкът на Фенер. Съкровища на византийското и поствизантийското изкуство" в Генералното консулство на Гърция в Истанбул.

Той ще се срещне и с представители на местната гръцка общност, както и с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.