Индийските власти са открили бактерии в проба от бутилираната вода на "Бислери" (Bisleri) - най-популярната марка на пазара в страната. Това е вторият подобен случай, за който се съобщава през последните дни.

На 12 август Индийската служба за безопасност и стандарт на храните е уведомила компанията за резултатите от лабораторното изследване и е разпоредила да бъдат спрени продажбите на засегнатата партида, произведена през юли. Последвал повторен анализ потвърдил, че водата не отговаря на изискванията за безопасност и е негодна за консумация.

От "Бислери" заявиха, че са изтеглили партидата от пазара още през август в изпълнение на разпореждането на властите. Компанията обаче твърди, че независими лабораторни изследвания, възложени от нея, са показали, че пробите от същата партида отговарят на всички приложими стандарти, пише БТА.

Производителят настоява за задълбочено проучване на причините за разминаването в резултатите и заяви готовност да съдейства на регулаторните органи.

По-рано тази седмица Ройтерс съобщи, че индийските власти планират да проверят проби от продукцията на всички компании за бутилирана вода в страната.

"Бислери" е лидер на индийския пазар, където се конкурира с международните компании "ПепсиКо" (PepsiCo) и "Кока-Кола" (Coca-Cola). Заради лошото качество на водата от водопроводната мрежа бутилираната вода е необходимост за много домакинства и заведения в Индия.