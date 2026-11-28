Министър-председателя на Папуа-Нова Гвинея Джеймс Марапе даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група по повод 33-тата неформална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която се проведе по-рано този месец в Шънджън.

Марапе подчерта значението на домакинството на Китай, като заяви, че участието му е израз на уважение както към Китайската народна република и председателя Си Дзинпин. По думите му Китай полага усилия за насърчаване на общия просперитет и има водеща роля в регионалното сътрудничество.

Въз основа на многократните си посещения в Китай премиерът изрази възхищение от постигнатото от страната в съвременната ѝ история. Той открои и трудолюбието на китайския народ, като отбеляза неговата дисциплина, постоянство и отдаденост на семейството и развитието на страната.