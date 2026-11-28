Хонконг временно преустанови вноса на птиче месо и продукти от няколко района в Южна Корея заради огнища на птичи грип. Ограниченията обхващат окръг Джинчхон в провинция Северен Чхунчхон, както и части от провинция Южна Чолла, град Гуанджу, провинция Кьонги, провинция Северен Кьонсан и град Инчхън.

Решението беше обявено в четвъртък от Центъра за безопасност на храните към Департамента по хигиена на храните и околната среда на правителството на специалния административен район. Забраната влиза в сила незабавно и обхваща птиче месо и всички продукти от птици, включително яйца. Мярката цели да защити общественото здраве в Хонконг.