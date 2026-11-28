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На 2 декември в град Сямън, провинция Фудзиен, китайският премиер Ли Цян ще проведе диалог „1+10" с ръководители на международни икономически организации. Това съобщи говорител на Министерството на външните работи на Китай.

Сред участниците ще бъдат президентът на Новата банка за развитие Дилма Русеф, президентът на Световната банка Аджай Банга, управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева и генералният директор на Световната търговска организация Нгози Оконджо-Ивеала. Темата на срещата е „Насърчаване на устойчивия растеж чрез иновации и подкрепа за съвместното развитие чрез отвореност".