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Американските военни са използвали системи за противодействие на дронове, за да отблъснат шест безпилотни летателни апарата, засечени по-рано този месец над британската военновъздушна база "Лейкънхийт". Според британски и американски представители инцидентът може да е свързан с Иран.

Дроновете са били засечени на 13 ноември в района на базата, която се използва от американските военновъздушни сили, пише БТА.

"Полицията към Министерството на отбраната и полицията на графство Съфолк работиха в тясно сътрудничество със силите за сигурност на американските военновъздушни сили в отговор на сигнали за неразрешена дейност на дронове. Ситуацията бе бързо овладяна, а в базата бе възстановен обичайният режим на сигурност и охрана", заявиха от британското Министерство на отбраната пред Ройтерс.

Белият дом и Пентагонът засега не са коментирали случая.

Непосредствено след инцидента говорител на американските военновъздушни сили съобщи, че няма пострадали военнослужещи, нито нанесени щети по самолетите или инфраструктурата на базата.

Това не е първият случай, в който се появяват подозрения за иранска заплаха срещу американски военни обекти във Великобритания. Миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че заплаха, свързана с Иран, е наложила през септември изтеглянето на американски бомбардировачи от друга британска база - "Феърфорд".

Техеран отрича да има връзка с този инцидент, както и с други враждебни действия на британска територия.

Британските власти от години обвиняват Иран в съпричастност към заговори и опити за убийства на дисиденти, както и към подготовка на нападения срещу израелски и еврейски обекти.