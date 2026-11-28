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Руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 1246 украински дрона през изминалата нощ. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес.

Според ведомството безпилотните апарати са били засечени над 16 руски региона, сред които Брянска, Белгородска, Курска, Воронежка, Ростовска, Волгоградска и Московска област. Дронове са били прехванати и над Краснодарския край, Башкортостан и анексирания от Русия през 2014 г. Кримски полуостров.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в "Телеграм", че през нощта към руската столица са били насочени 462 украински дрона. По думите му повечето са били неутрализирани от противовъздушната отбрана на значително разстояние от града.

Собянин уточни, че 123 дрона са били унищожени при приближаването им към Москва. Той не съобщи за евентуални жертви или материални щети.

Информацията за броя на свалените дронове е на руското министерство на отбраната и не е независимо потвърдена.