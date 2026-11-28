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Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 141 от общо 162 дрона, с които Русия е атакувала страната през изминалата нощ.

Руската атака е започнала вчера в 18 ч. Москва е използвала дронове "Шахед", включително 74 с реактивни двигатели, както и безпилотни апарати "Гербера" и дронове примамки "Пародия", пише БТА.

Дроновете са били изстреляни от руските градове Орел, Милерово и Курск, както и от окупирания Донецк и селището Хвардийске на окупирания Кримски полуостров.

В отблъскването на атаката са участвали украинската авиация, зенитно-ракетни подразделения, сили за радиоелектронна борба, екипи с дронове и мобилни огневи групи.

Регистрирани са попадения на 13 места в страната, а на седем места са паднали отломки от свалени безпилотни апарати, съобщават украинските военновъздушни сили.