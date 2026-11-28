Сняг затрупа в няколко балкански страни в събота, съобщава се и за силен вятър.

Белград и околията побеляха, а сръбските власти предупреждават шофьорите да поддържат по-ниска скорост по междуградските пътища в района на столицата. Шофьорите се съветват да използват зимни гуми и да се съобразяват с ограниченията в скоростта.

В Хърватия също вали сняг - в столицата Загреб и Централна Хърватия, в районите Подравина и Славония, съобщи хърватското издание "Индекс". На по-високите места са измерени между 10 и 20 см снежна покривка. Температурите са между 0 и 3 градуса в по-голямата част на страната, по крайбрежието - между 9 и 14 градуса. Според прогнозата на хърватския Държавен хидрометеорологичен институт се очаква в следващите дни температурите да продължават да падат, пише БТА.

В части от Хърватия бяха обявени жълт, оранжев и червен код за силен вятър. Очаква се в части от страната поривите на вятъра да достигат до 165 км/ч.

Сняг и дъжд валят днес и в Босна и Херцеговина, съобщи босненската национална телевизия БХРТ. Температурите в страната варират от -4 до 14 градуса в южната част. В столицата Сараево е предимно облачно и вали сняг.