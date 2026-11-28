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Близо 3000 души, пострадали при терористични и екстремистки нападения в Германия през последното десетилетие, са получили финансова подкрепа от държавата. Общата сума на изплатените еднократни помощи възлиза на около 16,5 млн. евро, пише БТА.

„Броят на хората, засегнати от тези нападения, е близо 3000", заяви Вебер.

Сериозна промяна в системата за обезщетяване настъпва след кървавия атентат на коледен базар в Берлин през 2016 г. Тогава нападател се врязва с откраднат камион в множеството, като убива 13 души. След трагедията механизмът за подпомагане на пострадалите е основно реформиран.

Според Вебер нападението срещу коледния базар край мемориалната църква „Кайзер Вилхелм" остава повратен момент в историята на Германия. На 19 декември тази година ще бъде отбелязана десетата годишнина от атентата.

Близо 4 млн. евро еднократни помощи са били изплатени конкретно на пострадалите от нападението в Берлин. Подадени са около 170 заявления, като огромното мнозинство от тях са одобрени.

Към момента на атентата Вебер е бил комисар за подпомагане на жертвите на престъпления в провинция Берлин. Тогава тази длъжност е съществувала единствено там. Днес подобни комисари има във всички германски провинции с изключение на Бранденбург, както и на федерално равнище към Министерството на правосъдието и защитата на потребителите.

На 19 декември 2016 г. тунизиецът Анис Амри открадва камион и го насочва към посетителите на коледния базар в германската столица. При нападението загиват общо 13 души, а десетки са ранени.

Министерството е регистрирало 109 пострадали. Над 60 от тях са получили физически наранявания, а подкрепа е оказана и на 43 близки на загиналите.